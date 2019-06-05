Названа причина масштабного сбоя почты Mail.ru

Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru произошел из-за пожара в московском дата-центре, об этом сообщила пресс-служба Mail.ru Group.

«В одном из арендованных дата-центров в Москве произошел пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. На данный момент возгорание локализовано», – сообщается в пресс-релизе Mail.ru Group, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Специалисты компании перенесли основные нагрузки на другие дата-центры, часть сервисов могут работать с ограничениями, говорится в сообщении.

«Пользовательские данные не пострадали. В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена», – заключили в пресс-службе.

Напомним, ранее в работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, он был зафиксирован сотнями пользователей.