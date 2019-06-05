Роскомнадзор отчитался об удалении фейковых сообщений о взрывах в Дзержинске

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомления о немедленном удалении в соцсетях 34 ссылок на недостоверные сообщения о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, 15 фейковых сообщений удалены, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«В реестр запрещенной информации внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных социальных сетях. С 15 ссылок запрещенная информация удалена администраторами площадок или самими пользователями. Взаимодействие продолжается», – передает его слова ТАСС.

Накануне Ампелонский сообщал, что Роскомнадзор внес ряд сообщений в социальных сетях о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске в реестр запрещенной информации, так как они оказались недостоверными.

До этого член Общественной палаты Александр Малькевич написал обращение в Генпрокуратуру и во «ВКонтакте» по распространенным фейкам о последствиях взрывов в Дзержинске. Он собрал более 100 фейковых сообщений.

Губернатор региона Глеб Никитин также заявлял, что ложные новости о взрывах в Дзержинске подпадают под закон о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей.