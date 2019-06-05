В Севастополе задержан организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»

ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекла деятельность региональной ячейки «Свидетелей Иеговы*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы*», проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В доме у мужчины и других членов ячейки проведены обыски. Сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, всевозможные брошюры, инструкции, а также электронные носители информации.

Ранее в Финляндии отказали в убежище «Свидетелям Иеговы» из России. В феврале в Ульяновске также был арестован лидер религиозной ячейки.

Напомним, 17 августа 2017 года Минюст России включил «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.