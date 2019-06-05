«Дом-2» готовится к переезду

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что телешоу «Дом-2» в сентябре начнет переезд на новую площадку и перенос декораций.

«Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с «Дом-2» нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой», – сказал Жидкин, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Там отмечается, что владельцы объекта получат компенсационный земельный участок рядом с изымаемой съемочной площадкой. Общественные слушания назначены на 16 июня.

«Алгоритм будет такой: они передают свой участок под строительство дороги, взамен получают новый и начинают строительство. Если все пойдет по плану, то в сентябре уже смогут переносить декорации и строить объект на новом месте», – пояснил Жидкин.

Напомним, летом 2018 года власти Москвы распорядились изъять съемочную площадку «Дома-2» под условным названием «Поляна» для строительства автодороги из Саларьева в Марьино. Сообщалось, что телепроекту выделят новый участок.