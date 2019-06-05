Медведев напомнил об условии сохранения транзита газа через Украину

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Москва не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но перед подписанием документа необходимо решить ряд вопросов.

«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон. «То есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», – подчеркнул российский премьер, передает ТАСС.

Кроме того, продолжил он, должно быть определено, «каким образом будет управляться газотранспортная система Украины», а также решен целый ряд других вопросов.

По словам премьера, Россия надеется, что у нового руководства Украины прагматичность возобладает над политическими спекуляциями и транзит газа сохранится.

«Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», – сказал Медведев.

В этом случае, заключил он, «такого рода транзит сохранится».

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в случае его сохранения должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова. Кроме того, глава государства говорил, что Россия готова продлить транзит газа через Украину, если в Стокгольмском суде будет урегулирован спор Газпрома и Нафтогаза.

20 мая замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович призвал украинское руководство в кратчайшие сроки провести новую министерскую трехстороннюю встречу с Россией и ЕС по газовому транзиту.

16 мая глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа через Украину, даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал газопровод «Северный поток – 2» формой «замаскированной войны против Европы».

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.