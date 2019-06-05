Воздушный шар упал в Германии, много пострадавших

Около 10 человек получили различные травмы во время падения воздушного шара в германском городе Марсберг.

Двое из пострадавших получили опасные для жизни травмы, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Очевидцы происшествия сообщили, что воздушный шар начал вращение в метре от земли, из-за чего корзина упала и несколько раз перевернулась. При этом корзина воспламенилась от огня горелки.

Шар упал в 200 метрах от шоссе, полиция проводит расследование происшествия.

Всего на борту воздушного судна было 10 пассажиров от 22 до 59 лет и 64-летний мужчина, который управлял воздушным шаром. Отмечается, что травмы получили все, кто был на борту, большинство получило ожоги.

В начале мая в Крыму ребенка унесло на воздушном шаре в сторону открытого моря, шар приземлился в окрестностях Феодосии.