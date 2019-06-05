Зеленский назвал главу Еврокомиссии «нормальным дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление «нормального дядьки».

Зеленский в интервью телеканалу «1+1» поделился впечатлениями от встречи с Юнкером, которая состоялась в Брюсселе во вторник. Протокольная часть сопровождалась шутками и дружескими объятиями, передает РИА «Новости».

Президент Украины рассказал, что они с Юнкером шутили «о таком мужском, что нельзя говорить».

«Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик», – сказал политик.

Также Зеленский заявил, что Юнкер пообещал предоставлять поддержку Украине.

Отмечается, что интервью записывалось во время тренировки президента в спортзале.

Ранее Владимир Зеленский после встречи с генсеком НАТО заявил, что Украина будет готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности лишь после того, как станет сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах.

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