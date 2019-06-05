Изгнанный из студии украинский эксперт пообещал снова появиться в эфире «России 1»

Украинский писатель и журналист Всеволод Непогодин, которого выгнали из студии программы «60 минут» за оскорбления, уверен, что его «оболгали и дискредитировали» и пообещал вернуться в эфир «России 1».

«Я не хочу сейчас что-то комментировать. … Если они мне слова не дали, меня оболгали, дискредитировали, если программа «60 минут» мне не предоставит площадку, то я сегодня буду на программе «Кто против?» и там все скажу», – заявил Непогодин, слова которого передает РИА «ФАН».

Ранее сообщалось, что украинского эксперта Всеволода Непогодина навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбления оппонента во время трансляции.

До этого инцидент с Непогодиным произошел на российском социально-политическом телешоу «Кто против?». Тогда журналист Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта, который заявил, что сотрудничество с нацистской Германией было «альтернативой» сталинизму.