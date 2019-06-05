В Национальном родительском комитете отреагировали на предложение нового вида алиментов

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала инициативу Министерства юстиции, которое предложило обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребенку жилье.

«Это справедливая инициатива. Странно, что раньше это не было предусмотрено законом... В случае если один из родителей нетрудоспособен, трудоспособный родитель обязан обеспечить содержание ребенка... Могут возникнуть возражения, почему же суд не установил место проживания ребенка с трудоспособным родителем... Тут надо понимать, что каждый случай индивидуален», – сказала Волынец RT.

Она уточнила, что помимо этого проекта нужно реализовать программы муниципальной поддержки таких семей.

«Государство обладает жилым фондом, и таким семьям нужно предоставлять жилье по договору социального найма... Это менее обременительно в финансовом плане», – пояснила она.

Ранее Минюст предложил обязать родителей, находящихся в разводе, дополнительно оплачивать ребенку жилье. Такие выплаты будут взыматься с родителей, дети которых живут отдельно и имеют необходимость в жилплощади.

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