«Лидеры России» посоревнуются в управлении виртуальной компанией

Полуфиналисты, финалисты и победители двух сезонов всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» примут участие в чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge – «Лига Лидеров России».

Для участия в чемпионате подано более 1 тыс. заявок от полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России», из которых около 100 – финалисты и победители. Напомним, что зимой более 70 команд полуфиналистов первого сезона конкурса «Лидеры России» прошли образовательный новогодний марафон по методике Global Management Challenge, а лучшие в апреле-мае боролись за право выйти в национальный финал чемпионата. Первой командой, состоящей из участников конкурса «Лидеры России», приглашенной в финал чемпионата стала сборная полуфиналистов из Ростовской области и Крыма, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Уверен, что такой формат бизнес-чемпионата сможет сплотить участников конкурса и будет для них отличным нетворкингом. Регионами-лидерами по числу заявок стали Москва и Санкт-Петербург, а также Ставропольский край и Нижегородская область. Желаем удачи каждой команде и ждем лучших на национальном финале GMC в июле в Екатеринбурге», – заявил руководитель чемпионата, директор ИОРСИ РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

У новых участников уже созданной в рамках чемпионата «Лиги Лидеров России» есть шанс присоединиться к победителям марафона и побороться за звание лучшей управленческой команды страны на национальном финале Global Management Challenge. Он пройдет в Екатеринбурге 2-3 июля 2019 года.

Теперь, объединившись в команды от трех до пяти человек, участникам предстоит на протяжении четырех виртуальных кварталов управлять компанией. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор (игровая модель). На данный момент сформировано уже более 130 команд.

«Лига Лидеров России» создана для поддержания коммуникации между полуфиналистами, финалистами и победителями конкурса управленцев «Лидеры России» и развития их управленческих компетенций. Рассчитываем, что команда «Лидеров» покажет самые высокие результаты в ходе соревнований», – заявила председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победительница первого конкурса, помощник министра экономического развития Татьяна Дьяконова.

Все участники получат в управление компании с одинаковыми исходными показателями, успех развития которых будет зависеть от стратегии, которую разработают и реализуют соревнующиеся.

От конкурирующих команд потребуется обеспечить наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании. Для этого в каждом периоде они должны будут принимать по 75 решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов и логистики.

Проект аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций. Организаторами «Лиги Лидеров России» выступают АНО «Россия – страна возможностей», РАНХиГС и клуб Лидеров России «Эльбрус», объединяющий победителей конкурса «Лидеры России».