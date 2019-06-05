Следовавший из Анталии Boeing совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, в ночь на среду совершил нештатную посадку после срабатывания сигнализации, пострадавших нет, сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что посадка была произведена «благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено», передает РИА «Новости».

На борту находилось семь членов экипажа и 229 пассажиров. Предварительно установлено, что при заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок.

В пресс-службе аэропорта Барнаула сообщили, что рейс осуществляла авиакомпания Azur Air. Отмечается, что борт «пришел с часовой задержкой – в 2.14 по местному времени (22.14 мск)».

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что самолет сел штатно, но при посадке сработал датчик технической неисправности.

Ранее выполнявший рейс Москва – Берлин Boeing экстренно приземлился во Внуково.

До этого Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево.

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