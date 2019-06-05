Cоставлен рейтинг открытости министерств и ведомств

Эксперты организации «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений подготовили для Счетной палаты доклад «Открытость государства в России».

Специалисты счетной палаты разработали методологию, по которой можно оценить уровень взаимодействия ведомств и граждан по трем показателям: открытость информации, открытые данные, открытый диалог, сообщает РИА «Новости».

В ходе работы были проанализированы 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб.

«Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. Наиболее высокие результаты министерства демонстрируют в открытости информации и данных: по 13 министерств попали в первую категорию. По открытости диалога половина министерств (54%) оказалась во второй категории. Это прогнозируемое распределение: открытость информации и данных более полно регулируются законодательством, в то время как открытый диалог проще имитировать», – говорится в сообщении Счетной палаты.

В итоге самыми открытыми оказались МВД, Минфин, Минкультуры и Минэнерго, самым скрытным – Минобрнауки.

В Счетной палате заявили, что планируют сделать данное исследование ежегодным, чтобы сформировать не только общий рейтинг открытости госорганов, но также и отраслевые, тематические рейтинги, которые позволят оценивать открытость в отдельных сферах экономики и общественной жизни.

Ранее Счетная палата выявила нарушения в космической сфере на сумму около 50 млрд рублей.