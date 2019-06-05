В среду синоптики пообещали москвичам ясную теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 15 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.