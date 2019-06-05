Темпы роста ВВП стран Европы замедлились до четырехлетнего минимума

Темпы экономического роста стран Европы и Центральной Азии в 2019 году окажутся на самом низком за четыре года уровне, отмечается в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

По прогнозам экспертов Всемирного банка, темпы экономического роста стран Европы и Центральной Азии в 2019 году окажутся на самом низком за четыре года уровне –1,6%, передает ТАСС.

Всемирный банк пересмотрел январские оценки на 2019 год, понизив их на 0,7 проц. пункта.

При этом авторы доклада уверяют, что уже в 2020 году темпы роста экономики этих стран окрепнут до 2,7% «на фоне восстановления турецкой экономики после резкого спада», а в 2021 году рост составит 2,9%.

Вместе с этим ВБ предупреждает, что в экономике некоторых крупнейших стран Центральной Европы «в будущем году начнется ослабление эффекта от мер бюджетного стимулирования и вызванной ими активизации внутреннего потребления, в то же время в Восточной Европе ожидается незначительное повышение темпов роста экономики до 2,7%, а в Центральной Азии – умеренное замедление до 4%».

Отметим, в 2018 году Всемирный банк зафиксировал рекордный рост ВВП России в условиях санкций.