Валерия осудила решение Алсу отправить дочь на «Голос. Дети»

Российская певица Валерия прокомментировала скандал вокруг итогов голосования на шоу «Голос. Дети».

По ее словам, певице Алсу не следовало отправлять своего ребенка на этот конкурс, рассказала Валерия в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

«Может, вообще не стоит известным артистам, публичным людям отправлять детей вот так на Голгофу», – сказала Валерия.

При этом звезда подчеркнула, что дочь Алсу очень талантливая девочка. Она также осудила публику, которая в ходе скандала готова была «с таким остервенением загрызть ребенка».

«Получается, что есть аудитория у Алсу, которая, что бы ни делали другие дети, будет отдавать свои голоса [ее дочери]. Друзья, знакомые будут поддерживать этого ребенка. Это неправильно. Должны быть все абсолютно в одинаковых условиях», – отметила она.

Валерия добавила, что не считает детские конкурсы хорошей идеей, так как они сильно влияют на психику ребят и могут вызвать далеко идущие последствия.

В мае Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили – на голосование было оказано внешнее воздействие. Потом победителями были объявлены все финалисты. Каждый из них получил по миллиону рублей.

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