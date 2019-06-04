Беглов открыл стационар петербургского детского хосписа

Новый стационар Санкт-Петербургского детского хосписа для неизлечимо больных детей открылся в Павловске 4 июня, в торжественной церемонии принял участие врио губернатора Александр Беглов.

В медучреждении на улице Красного Курсанта будут оказывать паллиативную помощь детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. Здание было передано хоспису правительством Петербурга. Его отремонтировали и оборудовали семью одноместными и одной двухместной палатами, в которых дети могут находиться вместе с родителями. В каждой комнате есть телевизор, отдельная ванная комната и необходимое медоборудование, сообщают «Невские новости».

Основатель детского хосписа отец Александр (Ткаченко) символически вручил Беглову ключи от здания.

«Многие не ожидали, не верили, что из этого полуразрушенного здания получится такой красивый, уютный, я бы сказал, дом. Это не больница – это настоящий дом!» – отметил врио губернатора.

В здании хосписа также есть игровой зал, гостиная с мягкими диванами, сухой бассейн и терраса.

Оказание медико-социальной помощи будет для пациентов и их семей бесплатным.

Стационар в Павловске стал третьим учреждением паллиативной помощи, открытым петербургским детским хосписом для семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием своего ребенка. Александр Беглов рассказал, что в данный момент разрабатывается программа по дальнейшему развитию паллиативной помощи в городе.

«У нас есть еще одна задумка открытия еще одного такого дома для детей – я бы назвал его «домом милосердия», – поделился Беглов.

В пресс-службе детского хосписа отметили, что «каждая палата оформлена как отдельная квартира, с телевизором, отдельной ванной комнатой и медицинским оборудованием», сообщает Regnum.

Хоспис оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь ежегодно (до 400 пациентов) детям, нуждающимся в получении паллиативной медицинской помощи.

«Правительство Петербурга занималось этим направлением (развитием системы паллиативной помощи) и будет дальше заниматься, потому что в ней нуждаются много людей, в том числе и взрослых», – сказал Беглов на открытии нового стационара, передает РИА «Новости».

Градоначальник назвал этот проект примером взаимодействия между государством, бизнесом и некоммерческими организациями, которые совместными усилиями обеспечили строительство нового стационара детского хосписа на месте разрушенного здания.

«Сегодня мы открываем самый добрый, самый милосердный дом для наших детишек, где они будут окружены любовью и вниманием», – отметил Беглов.

Реализация проекта заняла около четырех лет, общий объем финансирования составил около 180 млн рублей.

Церемонии открытия нового стационара предшествовал концерт, зрителями которого стали и пациенты детского хосписа вместе с родителями. После фейерверка их ждало угощение и мастер-классы.