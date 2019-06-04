Стриптизерша в Петербурге бросила годовалого сына

В Петербурге стриптизерша бросила годовалого сына на попечение матери своего молодого человека, сообщают СМИ.

Мать обратилась в полицию, после чего ребенка забрали в специальное учреждение, поскольку официально он ей родственником не приходится, передает Ivgb.ru.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту этой информации, уточняет издание.

«На данный момент мы проверяем эту информацию», - сказал собеседник, не уточнив подробности.

Напомним, в подмосковных Люберцах мать бросила в хостеле двух малолетних детей, мальчика и девочку.

За несколько дней до этого женщина бросила шестилетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров и ушла. Еще ранее мать подбросила маленькую дочь в поликлинику в Москве.

Психиатр рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему матери стали чаще бросать своих детей.