Умерла жена президента Израиля

Жена президента Израиля Нехама Ривлин умерла спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Супруге президента Израиля Реувена Ривлина было 73 года, передает РИА «Новости».

В заявлении от имени Нетаньяху говорится, что он и его супруга Сара вместе со всеми гражданами Израиля выражают «глубокие соболезнования в связи с кончиной супруги президента Нехамы Ривлин».

«Мы все молились за ее выздоровление в последний период, когда она мужественно боролась за свою жизнь», – говорится в сообщении.

Известно, что в начале 2019 года жена президента перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

Напомним, Реувен Ривлин является президентом Израиля с 24 июля 2014 года.

Нехама Ривлин имела степень бакалавра в области биотехнологии и зоологии, много лет работала в Еврейском университете в качестве ученого секретаря в Институте естественных наук. После выхода на пенсию в 2007 году Ривлин посвятила себя искусству.

В качестве первой леди Израиля Нехама Ривлин концентрировалась на работе по охране природы и защита окружающей среды, а также на активной поддержке женщин и детей.