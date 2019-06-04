Осужденного за взятку экс-замглавы СК по Москве отпустили по УДО

Экс-заместитель главы московского СК Денис Никандров, осужденный за взяточничество и давший показания против своего начальника Александра Дрыманова, вышел из исправительной колонии, сообщил адвокат осужденного Павел Черняк.

«Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», – рассказал адвокат ТАСС.

«Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать», – рассказал сам Никандров в разговоре с РИА «Новости». Он добавил, что у него «много планов на будущее», и сообщил, что даст интервью в СМИ.

Напомним, Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Никандрова 24 мая.

Никандрову, экс-главе управления собственной безопасности СК Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову, задержанным в июле 2016 года, были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в размере 500 тыс. долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова – одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы.

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на пять с половиной лет колонии.