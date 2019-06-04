Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 13 градусов тепла. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 22 градусов. Ветер прогнозируется южный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.