Опубликовано видео погони тигра за мотоциклистом

В заповеднике округа Ваянад штата Керала на юго-западе Индии тигр погнался за мотоциклистом. Видео произошедшего опубликовало Общество защиты лесов и дикой природы FAWPS.

Видео опубликовано на YouTube. На кадрах тигр гонится за двумя людьми, которые ехали на мотоцикле.

К счастью, водителю и пассажиру удалось спастись: тигр свернул в лес.

В феврале тигр задрал тигрицу в зоопарке Лондона.