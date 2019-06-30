На Западе заявили о «климатическом давлении» Трампа на G20

На саммите «большой двадцатки» лидеры крупнейших мировых экономик сопротивлялись «климатическому давлению» со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал выразить обязательства по борьбе с глобальным потеплением в «более обтекаемой форме», пишет The Independent.

По данным издания, Трамп давил в первую очередь на Бразилию, Турцию, Австралию и Саудовскую Аравию. Он пытался склонить их в коммюнике не связывать готовность к сокращению выбросов углерода с Парижским соглашением по климату, передает RT.

В определенный момент, пишет издание, казалось, что лидерам вообще не удастся подписать общее заявление. Так, президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что откажется подписать заявление, если в нем не будет ничего сказано о соглашении по климату.

В итоге согласованное коммюнике все же повторило более ранние заявления 19 из 20 членов группы о «необратимости» Парижского соглашения. В декларации говорилось, что США вышли из соглашения и не считают его выполнение своим приоритетом.

Британский член делегации сообщил, что процесс составления документа оказался «непростым», в поисках подходящих формулировок для коммюнике в сфере климата и торговли пришлось провести «долгую ночь».

Премьер Великобритании Тереза Мэй приветствовала конечный результат, но также отметила, что его было нелегко добиться. Также она выразила свою полную поддержку международным институтам и основанным на правилах системам.

«Я глубоко верю в важность международного сотрудничества и компромиссов. На этой неделе в Осаке мы упорно работали, чтобы преодолеть разногласия между странами G20 по некоторым крупнейшим проблемам на нашей повестке дня», – заявила она.

Напомним, Трамп в 2017 году вывел США из Парижского соглашения по климату.