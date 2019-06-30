ОБСЕ заявила о потере беспилотника в Донбассе

СММ ОБСЕ сообщила о потере беспилотника дальнего радиуса действия. Он упал на территории ДНР, предположительно, из-за перегрева двигателя.

Вечером 27 июня в районе населенного пункта Заиченко (под контролем ДНР), БПЛА СММ начал быстро терять мощность и высоту, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на СММ ОБСЕ.

Двигатель аппарата достиг высокой температуры. В 23.22 связь с ним потеряна. Он упал в районе Верхнешироковского. В СММ сообщили, что пока рано делать выводы о причинах.

Ранее беспилотники СММ ОБСЕ подвергались атакам в Донбассе. Так, в январе БПЛА мониторинговой миссии обстреляли в районе подконтрольной Киеву Попасной.