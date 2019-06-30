Демилитаризованную зону на границе двух Корей закрыли для туристов

Демилитаризованная зона (ДМЗ) со стороны КНДР закрыта для туристов за несколько часов до того, как этот район должен посетить президент США Дональд Трамп, сообщило Agence France-Presse.

По сведениям туристической компании Koryo Tours, организующую туры в КНДР для западных туристов, ДМЗ закрыли с северокорейской стороны на фоне ожиданий того, что буферную зону на границе двух Корей может посетить лидер КНДР Ким Чен Ын, передает ТАСС.

Тем временем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле объявил, что глава Белого дома Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын впервые в истории встретятся в демилитаризованной зоне на границе двух Корей и пожмут друг другу руки.

Ранее глава Белого дома, находящийся с официальным визитом в Республике Корея, заявил, что, как он полагает, представители КНДР хотят встретиться с ним во время посещения им ДМЗ с южнокорейской стороны.

Накануне Трамп написал в своем Twitter, что хотел бы встретиться с лидером КНДР в ходе своего визита в Южную Корею. После этого в МИД КНДР заявили, что Пхеньян положительно относится к предложению Трампа о проведении встречи на высшем уровне, однако официального предложения на этот счет от Вашингтона в Пхеньяне не получали.

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