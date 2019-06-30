Япония собралась возобновить китобойный промысел

Япония официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), что юридически позволяет Токио возобновить китобойный промысел в коммерческих целях в своих территориальных водах и исключительной экономической зоне.

Одновременно с этим Япония обязана прекратить лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях, передает ТАСС.

В Токио отметили, что Япония намерена остаться в рядах Международной китобойной комиссии в качестве наблюдателя и будет стремиться к «возрождению ее функций».

В декабре 2018 года правительство Японии объявило о выходе из IWC, за что подверглось критике со стороны международного сообщества.

В Токио считают, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в власти Японии утверждают, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни жителей этой страны.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. При этом мясо убитых животных продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности.