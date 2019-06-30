Тульская область предложила принять детей из пострадавших от паводка районов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о готовности региона принять на летний отдых 100 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе телефонного разговора с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым сообщил, что «с 1 июля Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов [Иркутской области] в сопровождении взрослых на период летних каникул», передает ТАСС.

Губернатор Тульской области отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой и размещением детей и их родителей.

Кроме того, Дюмин сообщил о готовности Тульской области оказать помощь трем социальным объектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы. По его поручению создана рабочая группа, которую возглавил его заместитель Александр Сорокин.

По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате разгула стихии в Иркутской области пострадали 353 человека, 97 были госпитализированы, эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. В 48 населенных пунктах области подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

В субботу вечером в Иркутскую область, пострадавшую от паводка после сильных дождей, прибыл президент России Владимир Путин.

На ночном совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, организовав работу без лишних формальностей, поручил «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости», а детей из пострадавших районов предложил отправить на отдых в летние лагеря, в том числе в другие регионы.

Кроме того, глава государства дал поручение скорее приступить к восстановлению жилья, чтобы «люди не оказались в палатках, когда наступят холода». Президент также потребовал от властей Иркутской области лично говорить с пострадавшими, а местных, региональных, федеральных чиновников призвал «работать на совесть».