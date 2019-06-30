В воскресенье синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.