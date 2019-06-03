ЛНР заявила о приобретении патронов и мин у украинских силовиков

Украинские силовики продали народной милиции ЛНР ящик патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм минометам, это сделано военными ВСУ ради наживы, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«Мы неоднократно заявляли о фактах продажи украинскими военнослужащими оружия и боеприпасов жителям подконтрольных Киеву районов у линии соприкосновения и других территорий Украины, а также хищений крупных партий боеприпасов со складов ВСУ», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, командир 25-й бригады ВСУ перед ротацией начал «избавляться» от боеприпасов – за неделю со стороны этого подразделения народная милиция ЛНР зафиксировала 10 обстрелов. Однако «особо предприимчивые офицеры и солдаты» 25-й бригады, отметил Филипоненко, не упускают «шанса нажиться».

«(Они) организовали каналы сбыта боеприпасов, продавая их по низким ценам местному населению. Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 мм и мин к 82-мм минометам», – рассказал Филипоненко.

По его словам, по договоренности украинские силовики сделали «схрон» у линии соприкосновения. Сотрудники народной милиции по переданным координатам получили боеприпасы. В пресс-службе заявили о наличии видео с этой операции.

Ранее неоднократно сообщалось о контрабанде оружия украинскими силовиками.