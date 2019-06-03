Минэнерго отчиталось по дорожной карте России, Европы и Белоруссии по «Дружбе»

На переговорах по урегулированию ситуации с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» началось обсуждение технических и финансовых аспектов проблемы, все шаги по урегулированию, как ожидается, будут выполнены в срок, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

«Сейчас проходит встреча между российскими поставщиками нефти, компанией-поставщиком, то есть «Транснефтью», и европейскими клиентами, контрагентами, в том числе трейдерами», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что сторонами обсуждается большой спектр проблем относительно «Дружбы», ведется поиск путей их решения.

«В целом дорожная карта, которая была подписана с белорусской стороной и с нашими коллегами из Европы, полностью выполняется. Мы ожидаем, что все шаги будут выполнены в срок. Сейчас уже идут переговоры о технических моментах, о финансовых аспектах. Но здесь важно понимать, что взаимоотношение между контрагентами, то есть между поставщиками и покупателями, это отдельные взаимоотношения между двумя сторонами, эти переговоры они будут проводить сами дополнительно. Мы сейчас обсуждаем общие принципы», – сказал Сорокин.

Между тем советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что «чистая» нефть по трубопроводу «Дружба», предположительно, 8-9 июня подойдет к Польше, передает РИА «Новости».

«Прием нефти на ПСП «Будковице» (Словакия) и «Фенешлитке» (Венгрия) вошел в штатный режим. Продолжается откачка нефти с превышением хлорорганики на территории Белоруссии от ПСП «Адамова застава» (Польша). Предположительно, 8-9 июня на ПСП подойдет кондиционная нефть», – сказал он.

Напомним, 29 мая кондиционная нефть поступила в Венгрию.

За день до этого возобновились поставки нефти по «Дружбе» в Чехию.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти, после чего Белоруссия приостанавливала прием из России, остановился и транзит в Европу.