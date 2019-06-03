Назначен новый представитель Киева на переговорах контактной группы по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил бывшего лидера Украины 80-летнего Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе... с Леонидом Даниловичем Кучмой», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Зеленский также заявил, что есть новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе. Он надеется, что они будут объединены конкретными сроками выполнения.

«У есть очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», – сказал Зеленский.

Кучма в октябре 2018 года завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2018 года назначил экс-министра обороны Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее он представлял интересы Киева в подгруппе по безопасности. В мае Марчук завершил свою деятельность в Минском процессе.