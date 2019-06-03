В Грузии похвастались выгодой от российского угля

«Грузинская железная дорога» на данный момент транспортировала по грузинскому коридору около 300 тыс. тонн российского угля, сотрудничество впервые было начато в прошлом году, сообщила ГЖД в специальном заявлении в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечается, такие транзитные перевозки делают грузинский коридор «конкурентоспособнее и привлекательнее».

«Показатели растут и в ближайшие годы составят 2 млн тонн», – сообщила ГЖД.

В этой связи отмечается также рост доходов дочерней компании ГЖД «Джи Ар логистика да терминалеби» – в 2018 году ее доходы составили около 42 млн лари (15 млн долларов по нынешнему курсу), что втрое больше показателя 2017 года. План этого года ориентирован на 65 млн лари (23 млн долларов).

После войны-2008 между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, но активно развиваются экономические и гуманитарные связи.