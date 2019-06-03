Синоптики обещали москвичам погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе воздух прогреется до 20–22 градусов тепла. По области температура будет плюс 18–23 градуса. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, передает ТАСС.

Ночью в столице ожидается от восьми до 10 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 5–10 градусов.

На 3 июня Гидрометцентр установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности.