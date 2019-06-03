Лондон смирился с выходками Трампа

Британские власти привыкли к неожиданностям со стороны главы американского государства Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Он рассказал, что в Великобритании «за последние несколько лет немного больше узнали» Трампа и «достаточно привыкли к неожиданностям со стороны» президента США.

«Это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему», – приводит слова Ханта РИА «Новости».

Глава британского МИДа заявил, что США и Великобритания – «два лучших друга, которых вы только можете найти на планете».

Хант заверил, что не просил Трампа о поддержке в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

Напомним, Трамп похвастался способностью повлиять на выборы британского премьера и объяснил Британии, как надо выходить из ЕС.

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