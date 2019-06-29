Запасов муки для выпечки хлеба в Иркутской области осталось на 20 дней

Имеющиеся на складах запасы муки и пшеницы позволят обеспечить потребность пострадавших от паводка территорий в выпечке хлеба на 20 дней, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.

В ходе совещания в связи с наводнением в Иркутской области губернатор заверил, что «вопросы по обеспечению продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме», передает ТАСС.

«Запас бутилированной воды имеется. На складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребность в выпечке хлеба на 20 дней, и запасы готовятся для пополнения», – сказал Левченко.

«Информация до населения Иркутской области об опасностях, возникающих при ЧС, доводилась через радио, телевидение, мобильных операторов сотовой связи и путем проезда по улицам и поквартирных обходов», – добавил губернатор.

По данным председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола, из подтопленного Тулуна от местного населения поступала информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. В правительстве Иркутской области назвали это недопустимым и пообещали разобраться с ситуацией совместно с правоохранительными органами.

В субботу вечером президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и МВД «взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей».