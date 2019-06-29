Путин поручил провести оценку восстановительных работ в Иркутской области

Президент России Владимир Путин на совещании в Братске по ликвидации последствий паводка в Иркутской области поручил МЧС, руководству региона, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ в пострадавших от наводнения районах.

«Поручаю МЧС, руководству Иркутской области, профильным федеральным министерствам уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ: определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет дополнительно привлечь из соседних регионов и, если потребуется, из отдаленных», – приводит РИА «Новости» поручение президента.

Путин также потребовал «оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, включая энергетику, связь и транспорт, [а также] объектов здравоохранения и образования – школы, детские сады, больницы», передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что полпреды Сибирского и Дальневосточного федеральных округов– Сергей Меняйло и Юрий Трутнев – должны взять ситуацию на контроль и координировать работу.

«Все названные мною задачи должны решаться четко при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях», – указал российский лидер.

В субботу вечером президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где в связи с паводком объявлен режим чрезвычайной ситуации. На совещании в Братске Путин распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка, а также поручил отправить детей из пострадавших районов на отдых в летние лагеря. Главе Иркутской области поручено взять под строгий контроль выплаты пострадавшим.