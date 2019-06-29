Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20

Американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе саммита G20, показали СМИ Саудовской Аравии.

На видеозаписи портала «Хабр аль-Аджиль» видно, как Трамп, следуя к своему месту в зале заседаний, слегка потрогал за плечо сидящего к нему спиной принца.

В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел. Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.

После этого принц быстро обернулся в другую сторону и поймал взглядом уже отошедшего Трампа, который с улыбкой на лице кивнул бен Сальману,

Встреча лидеров «Большой двадцатки» прошла 28-29 июня в японской Осаке. Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.