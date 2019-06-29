Рэпер Slim 400 госпитализирован с огнестрельными ранениями

Американский рэпер Slim 400 получил множество огнестрельных ранений, сообщили источники в правоохранительных органах.

На музыканта напали вечером 28 июня в Комптоне в штате Калифорния, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Рэпера госпитализировали, сейчас он находится в критическом состоянии.

Кто расстрелял исполнителя, пока не известно, однако свидетели заметили автомобиль черного цвета, который скрылся с места происшествия.

Ранее в центре Оттавы застрелили 41-летнего канадского рэпера Маркленда Энтони Кэмпбелла (известного как Джахайан Джан) из группы The Halfsizegiant.