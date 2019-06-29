Российского биатлониста отстранили из-за переписки Родченкова

Российского биатлониста Александра Чернышова дисквалифицировали на четыре года из-за переписки бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По словам Чернышева, он до сих пор не понимает, каким образом оказался замешен в этой истории, передает ТАСС.

«Грубо говоря, мне сказали: «У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны», – сказал Чернышов.

Он отметил, что просил Международный союз биатлонистов (IBU) перепроверить его допинг-пробу, также был готов настаивать на ДНК-тесте.

По словам спортсмена, о существовании Родченкова он узнал из новостей, «когда началась вся история с ним».

«Конечно, я хочу очистить имя, семья и родные меня поддерживают, за что я им благодарен. Но вот болельщики... Большинство болельщиков поливают нас грязью, но есть и адекватные люди, которые понимают, что нынешний спорт уже по шею в политике», – заключил он.

25 июня сообщалось, что российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин получили по четыре года дисквалификации за допинг.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены россиянам еще в августе 2018 года. Помимо Чернышова и Печенкина под подозрение тогда попали еще и Светлана Слепцова, и Евгений Устюгов.