Путин решил обсудить с наследным принцем Саудовской Аравии сотрудничество на энергорынке

Президент России Владимир Путин предложил наследному принцу, министру обороны Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману обсудить дальнейшее сотрудничество на мировом энергетическом рынке.

Путин сказал в ходе встречи с наследным принцем на полях саммита G20 в Осаке, что «рад возможности обменяться соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках», передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий «двадцатки».

Глава государства указал, что работа по стабилизации ситуации на энергетическом рынке «развивается и приносит свои положительные результаты» в значительной степени благодаря усилиям Эр-Рияда.

Глава российского государства также выразил уверенность в том, что «переход председательства в «Группе двадцати» к Саудовской Аравии, безусловно, будет способствовать решению вопросов, которыми занимается «двадцатка», и которые являются приоритетными в международных делах».

Он пообещал, что со своей стороны Россия будет делать все, чтобы поддержать Саудовскую Аравию в ходе ее председательства.

Бен Сальман в свою очередь передал президенту России приветствие от короля Саудовской Аравии и заявил, что ждет визита Путина.

«В последние годы происходит динамичное развитие не только политических, но и экономических, военных, культурных связей в сфере безопасности», – сказал наследный принц Саудовской Аравии.

Он выразил мнение, что чем больше будет встреч, тем больше будет возможностей для дальнейшего развития отношений.

Путин подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью 2019 года.

Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились облегчить визовый режим.