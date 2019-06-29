Путин назвал G20 востребованным форматом

Президент Владимир Путин остался доволен результатам саммита «Большой двадцатки», прошедшего в этом году в японской Осаке. Он отметил, что ожидания от G20 были скептическими, однако форум подтвердил свою востребованность.

«То, что был скепсис, – это правда, не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства добавил, что «важно это признать».

Путин поздравил Японию с удачным председательством в «двадцатке». Он отметил, что Токио много сделал для результативности саммита. Президент назвал четыре основных направления, по которым удалось достичь требуемых договоренностей: это готовность стран работать над реформой ВТО, над экологической повесткой, по противодействию терроризму в интернете, а также цифровизация и работа в сфере искусственного интеллекта.

Важным итогом саммита глава государства назвал желание стран работать над реформой ВТО. По мнению Путина, «сам по себе факт, что все подтвердили необходимость этого процесса и подтвердили свою готовность работать уже является позитивным.

Напомним, в рамках G20 у Путина состоялось немало важных двусторонних встреч. В частности, российский лидер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, с лидерами Китая и Индии, премьер-министром Великобритании, президентом Бразилии, с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.