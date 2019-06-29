В субботу синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу в столице будет 10-11 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.