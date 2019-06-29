Дебаты Демократической партии в США сравнили с финалом «Игры престолов»

Вторые дебаты претендентов от Демократической партии США на выдвижение в президенты Соединенных Штатов побили по числу зрителей партийный рекорд и почти сравнялись с финалом культового сериала «Игра престолов», сообщил телеканал NBC.

По данным телеканала, вторые дебаты в четверг посмотрели 18,1 млн зрителей, в то время как дебаты в среду заинтересовали 15,3 млн зрителей. Предыдущий рекорд для демократов – примерно 15,5 млн зрителей – поставили дебаты в 2015 году между Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом. Последнюю серию «Игры престолов» 19 мая посмотрели 19 млн человек, передает РИА «Новости».

В этом году на выдвижение в президенты от демократов претендует более 20 человек, поэтому первые дебаты пришлось разделить на два раунда. В четверг в дебатах приняли участие четверо из пяти наиболее популярных в опросах кандидатов – Джо Байден, Берни Сандерс, Камала Харрис и Пит Буттиджич.

Накануне бывший вице-президент США Джо Байден в ходе теледебатов представителей Демократической партии предсказал, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок НАТО прекратит свое существование.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году.