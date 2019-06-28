«Единая Россия» выдвинула в губернаторы Вологодской области Олега Кувшинникова

Участники конференции Вологодского регионального отделения «Единой России» выдвинули на пост губернатора региона Олега Кувшинникова, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники конференции путем тайного голосования большинством голосов определили кандидата на должность губернатора Вологодской области.

«За кандидатуру действующего главы региона Олега Кувшинникова проголосовали 120 из 128 делегатов. Хочу отметить, что 4 июня на региональном Форуме Партии почти 1,5 тыс. партийцев также поддержали решение Олега Кувшинникова идти на выборы», – прокомментировал секретарь Вологодского регионального отделения «Единой России» Андрей Луценко.

«Конференция приняла также предвыборную программу своего кандидата. Программа – это логичное продолжение того, что уже делает губернатор. Мы видим, как меняется обстановка в области. И на сегодняшний день появляются ресурсы и возможности для изменения и качественного улучшения ситуации в регионе – строятся новые школы, новые ФАПы, дороги», – сказал депутат Госдумы Алексей Канаев.

В свою очередь, Кувшинников поблагодарил Вологодское региональное отделение Партии за оказанное доверие и поддержку.