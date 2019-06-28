Страховщики: Опоздавшие из-за ливня на рейс пассажиры не могут рассчитывать на компенсацию

Представитель Всероссийского союза страховщиков рассказала газете ВЗГЛЯД смогут ли пассажиры, опоздавшие на рейсы из-за подтопления трассы в Шереметьево, рассчитывать на денежную компенсацию.

Несмотря на то, что ситуацию с подтоплением можно считать форс-мажорной, рассчитывать на страховую компенсацию пассажиры не смогут. По словам представителя, туристическая страховка для выезжающих за рубеж бывает двух видов: медицинская и туроператорская.

«Медицинская страховка подразумевает ситуации, когда человек за границей попадает в беду и что-то случается с его здоровьем. В этом случае его лечат или доставляют на родину», – пояснила эксперт.

Страхование туроператора, по словам собеседницы, действует только в случае разорения турфирмы, у которой был приобретен тур.

«Других видов страхования нет. Подтопление может считаться форс-мажором, но к страхованию никакого отношения не имеет», – подчеркнула эксперт.

Собеседница отметила, что опоздавшие, в рамках гражданского кодекса, могут попробовать взыскать компенсацию с аэропорта или с дорожной службы, не обеспечившей должные условия прибытия.

В пресс-службе «АльфаСтрахование» газете ВЗГЛЯД также сообщили, что ситуации в которых человек попадает в пробку и не доезжает до аэропорта страховка не покрывает.

Руководитель пресс-службы «АльфаСтрахование» Мария Каверина пояснила газете ВЗГЛЯД, что страховки багажа и стандартная страховка от не вылета вступает в силу в случае, если пассажир зарегистрировался на рейс, и он был задержан авиакомпанией более чем на четыре часа.

«Если в Шереметьево будут задержаны рейсы, застрахованные пассажиры смогут претендовать на выплаты от страховой компании. Ситуацию, когда человек попал в пробку и не доехал до аэропорта, наша страховка не покрывает», – сказала Каверина.

Напомним, движение в сторону аэропорта Шереметьево оказалось перекрыто из-за подтопления.

Газета ВЗГЛЯД опубликовала видео потопа в Шереметьево.