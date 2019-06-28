В Петербурге закончился первый этап конкурса «Мой город – мои возможности»

В Петербурге подвели итоги заявок по конкурсу «Мой город – мои возможности», который инициировал врио губернатора Александр Беглов.

Организаторы рассказали журналистам о том, как справились участники конкурса с обязательными заданиями – написанием эссе о проблемах Санкт-Петербурга и проектом «Добрый город», а также об итогах регистрации кандидатов, которыми были приятно удивлены, передает «Регнум».

Несмотря на наступление летнего сезона, участники проявили высокую активность. Всего на конкурс подано 35 тыс. 639 заявок со всей России. «Это намного выше, чем наши самые смелые ожидания», – сказала Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

По количеству участников, помимо Петербурга, лидируют Ленинградская, Московская и Мурманская область. Организаторы отметили, что заявки были получены даже из других стран.

«В городе, очевидно, есть развитие и мы очень рады, что горожане, участвующие в конкурсе, поверили новой городской власти и в то, что перемены могут быть организованы с их участием», – отметила Юлия Аблец, в недавнем прошлом – победитель кадрового конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Мой город – мои возможности» помогает проявить творческий потенциал, дает шанс связать свою судьбу с госслужбой на благо Петербурга. Организаторы считают, что главной частью этого конкурса является обратная связь, которая осуществляется с помощью серьезных наставников, среди которых Александр Беглов, его заместитель Эдуард Батанов, другие представители государственного аппарата и ведущих российских компаний, таких как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети».

Николай Буров – советник губернатора Санкт-Петербурга и народный артист России, который также является одним из наставников в проекте «Мой город – мои возможности», заявил: «Быть наставником для меня – это не только учить, но и учиться!»

Николай Буров считает главной задачей всех наставников – раскрыть потенциал участников, который уже существует, о чем свидетельствует их заявка на конкурс: «Нам остается только протянуть руку и помочь найти почву под ногой. Но и это огромная задача, как для наставников, так и для конкурсантов, с которой мы обещаем справиться».

Уже сейчас можно заметить первый положительный эффект от конкурса: некоторые результаты второго конкурсного задания украшают улицы Петербурга. Один из участников занялся проектом посадки огромного яблоневого сада, другая конкурсантка вышла на улицу Санкт-Петербурга с букетами цветов, которые дарила горожанам для поднятия настроения. Одной из самых интересных инициатив стал проект девушки, которая каждое утро проводит утренние зарядки для инвалидов-колясочников под лозунгом «Город без границ».

Следующая пресс-конференция пройдет после завершения второго дистанционного этапа конкурса 15 июля. На ней будут объявлены полуфиналисты конкурса и испытания, которые их ожидают.