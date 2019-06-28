В Петербурге закончился первый этап конкурса «Мой город – мои возможности»

Взгляд
28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
Разделы

На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Путин и Трамп перед началом их третьей официальной встречиФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным? Подробности...
Перейти а раздел…

Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
Перейти а раздел…

«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
Перейти а раздел…

Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
Перейти а раздел…

Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария

Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...

      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:«Аэрофлот» подтвердил планы на покупку 100 новых «Суперджетов»
            Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа на G20Симоньян высмеяла жалобы министра обороны Латвии на показ RT в БрюсселеМиллер заявил о пройденной точке невозврата по «Северному потоку – 2»Зеленский наградил Тымчука орденом посмертно
            Мэй дала Путину обещание по СирииАмериканские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с РоссиейПутин ответил Мэй на вопрос о СкрипаляхЗеленский наградил Тымчука орденом посмертно
            В Совфеде сказали, при каком условии Трамп приедет в РоссиюТолько 5% россиян решили отдохнуть летом за границейУчастники ядерной сделки пообещали обеспечить Ирану экономические выгодыУ российского марсианского десантного модуля возникли проблемы с парашютами

            Главная тема


            Как Версальский договор подготовил Вторую мировую войну

            «это не по-кавказски»


            Грузинский министр признал нападение на российского депутата негостеприимным

            точка невозврата


            На «план Б» «Нафтогаза» в Газпроме приготовили «план икс»

            «что-то знает»


            В Киеве поверили словам Канделаки об истинных организаторах беспорядков в Грузии

            Видео

            первые данные


            Раскрыты характеристики «Сармата»

            украинская помеха


            Почему Россия победила в ПАСЕ

            острая реакция


            Победа России в ПАСЕ закончилась матом Каспарова

            доигрались


            Выступивший в антироссийских футболках грузинской клуб начали массово покидать футболисты

            викторина


            Каким был первый день великой войны?

            Лево-зеленое безумие


            Игорь Мальцев: В Германии идет тихая гражданская война

            Президент в осаде


            Геворг Мирзаян: Эрдоган попал в сложную ситуацию

            Братья грузины


            Алексей Алешковский: Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

            на ваш взгляд


            Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?

            В Петербурге закончился первый этап конкурса «Мой город – мои возможности»

            28 июня 2019, 17:39

            Версия для печати

            В Петербурге подвели итоги заявок по конкурсу «Мой город – мои возможности», который инициировал врио губернатора Александр Беглов.

            Организаторы рассказали журналистам о том, как справились участники конкурса с обязательными заданиями – написанием эссе о проблемах Санкт-Петербурга и проектом «Добрый город», а также об итогах регистрации кандидатов, которыми были приятно удивлены, передает «Регнум».

            Несмотря на наступление летнего сезона, участники проявили высокую активность. Всего на конкурс подано 35 тыс. 639 заявок со всей России. «Это намного выше, чем наши самые смелые ожидания», – сказала Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

            По количеству участников, помимо Петербурга, лидируют Ленинградская, Московская и Мурманская область. Организаторы отметили, что заявки были получены даже из других стран.

            «В городе, очевидно, есть развитие и мы очень рады, что горожане, участвующие в конкурсе, поверили новой городской власти и в то, что перемены могут быть организованы с их участием», – отметила Юлия Аблец, в недавнем прошлом – победитель кадрового конкурса «Лидеры России».

            Конкурс «Мой город – мои возможности» помогает проявить творческий потенциал, дает шанс связать свою судьбу с госслужбой на благо Петербурга. Организаторы считают, что главной частью этого конкурса является обратная связь, которая осуществляется с помощью серьезных наставников, среди которых Александр Беглов, его заместитель Эдуард Батанов, другие представители государственного аппарата и ведущих российских компаний, таких как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети».

            Николай Буров – советник губернатора Санкт-Петербурга и народный артист России, который также является одним из наставников в проекте «Мой город – мои возможности», заявил: «Быть наставником для меня – это не только учить, но и учиться!»

            Николай Буров считает главной задачей всех наставников – раскрыть потенциал участников, который уже существует, о чем свидетельствует их заявка на конкурс: «Нам остается только протянуть руку и помочь найти почву под ногой. Но и это огромная задача, как для наставников, так и для конкурсантов, с которой мы обещаем справиться».

            Уже сейчас можно заметить первый положительный эффект от конкурса: некоторые результаты второго конкурсного задания украшают улицы Петербурга. Один из участников занялся проектом посадки огромного яблоневого сада, другая конкурсантка вышла на улицу Санкт-Петербурга с букетами цветов, которые дарила горожанам для поднятия настроения. Одной из самых интересных инициатив стал проект девушки, которая каждое утро проводит утренние зарядки для инвалидов-колясочников под лозунгом «Город без границ».

            Следующая пресс-конференция пройдет после завершения второго дистанционного этапа конкурса 15 июля. На ней будут объявлены полуфиналисты конкурса и испытания, которые их ожидают.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............