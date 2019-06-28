Беглов назвал сумму, которую выделят на реконструкцию «Балтийского завода»

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в пятницу прибыл на «Балтийский завод», он пообщался с сотрудниками предприятия.

Во время визита Александр Беглов озвучил сумму, которую выделят на реконструкцию АО, – 4 млрд рублей, передают «Невские новости».

«До 2022 года будут выделены средства на реконструкцию – это порядка 4 млрд рублей. Правительство Санкт-Петербурга заинтересовано в том, чтобы завод дальше развивался», – сказал градоначальник.

«На сегодняшний день правительство Санкт-Петербурга заинтересовано в развитии промышленности. Наш город должен быть умным, социальным, открытым, и он должен быть комфортным», – заявил Александр Беглов.

На встрече с работниками «Балтийского завода» Александр Беглов рассказал о предварительных итогах конкурса «Мой город – мои возможности». В полуфинал пройдут лишь 500 кандидатов, а в финале окажутся только 100 лучших конкурсантов, с каждым из которых он лично проведет собеседование.

Беглов рассказал, что правительство сейчас воплощает в жизнь программу, согласно которой не менее 35% муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях должны быть не старше 35 лет. По его словам, в системе управления городом должны быть люди, которые имеют не только хорошее образование, но и практический опыт работы в своей сфере. У них должна быть возможность применить свои знания и наработки на более высоком уровне.

Прием заявок на конкурс закрылся 25 июня ровно в полночь. Первые итоги после заочного этапа подведут 15 июля. В полуфинал пройдут лишь 500 кандидатов, а в финале окажутся только 100 лучших проектов. С финалистами собеседование будет проводить лично Беглов.