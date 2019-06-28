В Крыму показали спектакль с целующимися юношами

На закрытии театральной смены молодежного форума «Таврида» показали провокационный спектакль от Gogol School, в конце представления показали двух молодых людей, изобразивших поцелуй.

Изначально видео со сценой из спектакля было опубликовано крымским блогером Сандро Кириаком, передает «КрымИнформ». Сейчас видеозапись удалена с хостинга YouTube, однако в соцсетях успели ее скопировать.

Если дядя дядю любит...

Увлекательное видео с общероссийского молодежного образовательного (!!!) форума "Таврида" в Крыму. Нормальненько так детишек "образовывают"..

Кстати, форум проводится под эгидой "Росмолодежи"... pic.twitter.com/4OsHIs2atN — Донецкая Республика (@dnrpress) 28 июня 2019 г.

«Gogol school на Форуме Таврида в Крыму. Протест, как он есть! Театральная смена 2019 – концерт ночью после официального закрытия. Ветер Капсельской бухты в городе Судак. Это – «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» (постановка школы Gogol school). Режиссер – Ромашко Илья», – указал в подписи блогер.

Сам спектакль состоял из нескольких монологов, которые сопровождались театрализованным представлением. В одном из эпизодов молодые люди изобразили поцелуй.

Сам спектакль закончился обливанием водой девушек в белых футболках, в результате чего они предстали перед зрителями в «вызывающем виде», отмечает издание.

Gogol School – творческая лаборатория, созданная актерами и режиссерами «Гоголь-центра» в 2015 году. На сайте студии говорится, что задача Gogol School – «заразить студентов желанием меняться, развиваться, мечтать и воплощать».

На сайте Сандро Кириака указываются имена и фамилии участников спектакля, среди них есть в том числе представители ДНР.