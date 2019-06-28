Появилось видео потопа у Шереметьево

Очевидцы делятся в соцсетях видео и фото с места затопленного участка дороги у московского аэропорта Шереметьево.

На кадрах запечатлены автомобили, погруженные под воду почти до уровня лобового стекла, на одном из видео видно, как людей перевозят в кузове «Газели».

Мосводосток направил сотрудников и технику для откачки воды возле аэропорта, передает РИА «Новости».

«Учитывая высокую транспортную значимость объекта, его близость к аэропорту, для недопущения причинения неудобств гражданам и автомобилистам ГУП «Мосводосток» оказывает содействие в ликвидации подтопления и направило специализированную технику и бригады рабочих для откачки воды», – сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Мосгортранса сообщили, что несколько маршрутов общественного транспорта изменили свое движение из-за подтопления у аэропорта.

«Маршруты № 817, 851 в районе Шереметьево временно изменили (скопление воды). В сторону аэропорта после остановки «Монумент» автобусы едут сразу к терминалам E, F и D, затем по Шереметьевскому шоссе до остановки «Индустриальный парк «Шереметьево», – говорится в сообщении Мосгортранса в Tiwtter.

Отмечается, что для проезда к терминалу B можно использовать межтерминальный переход в аэропорту. Поезда ходят между терминалами D, E, F и терминалом В. Проезд бесплатный.