Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.

Топилин рассказал об этом в ходе рабочего визита в Северную Осетию, где проходит совещание по национальному проекту «Демография».

«Возвращаясь к рождаемости, хочу обратить внимание на то, что (регионы округа) демонстрировали положительную динамику. Ситуация по рождаемости на Северном Кавказе сейчас поменялась, к сожалению, или, к счастью, не знаю. Может, все-таки у всех меняется менталитет, молодые люди больше учатся, больше смотрят, как все происходит в европейской части», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Он отметил, что региональным властям нужно заниматься тем, чтобы рождаемость не снижалась.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что Россия смогла ослабить влияние негативных мировых демографических тенденций, но для улучшения ситуации нужно многое сделать. В апреле Топилин говорил, что уровень рождаемости в стране за прошлый год снизился на 5,4%.

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