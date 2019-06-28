Поклонный крест спилили в Хабаровском крае

Поклонный крест, установленный на въезде в город Советская Гавань Хабаровского края, спилили и похитили, сообщил представитель регионального управления МВД.

Правоохранители проводят проверку и ищут виновных, передает РИА «Новости».

Представители Ванинской и Переяславской епархии подтвердили, что деревянный придорожный крест неизвестные спилили и похитили 27 июня. Крест был установлен 27 сентября 2014 года в православный праздник Воздвижения Креста Господня.

«Люди крест, как видимый символ защиты от врагов видимых и невидимых, восстановят. И надеюсь, увидев новый крест, с еще большим вниманием вспомнят о Боге», – сказал епископ Ванинский и Переяславский Аристарх, слова которого приводятся на сайте епархии.

По традиции поклонные кресты устанавливаются на выезде из населенных пунктов как символ победы жизни над смертью. На Руси люди отправлялись в путь, испросив божьей помощи.